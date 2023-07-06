В Волгограде турист из Ярославля прикурил сигарету от Вечного огня

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде некоторые люди почему-то наплевательски относятся к памяти героев Сталинградской битвы. В городе-герое снова надругались над Вечным огнем на Аллее Героев. Ночью 6 июля житель Ярославля прикурил от него сигарету. Хулиганский поступок попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летний мужчина был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Гостю из Ярославля грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Отметим, в Волгограде участились случаи, когда люди прикуривают сигареты от Вечного огня. Подобный инцидент произошел 2 июля, сигарету к пламени поднес 15-летний подросток. В апреле прикурил от Вечного огня пьяный турист. В мае 35-летняя гостья Волгограда начала бросать в Вечный огонь цветы, а затем свои вещи и сумку. После неудачной попытки убежать ее поймали полицейские. А в июне на Аллее Героев влюбленная парочка устроила интим прямо на газоне за мемориалом «Герои Сталинградской битвы».