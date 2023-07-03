В Волгограде 15-летний подросток прикурил сигарету от Вечного огня

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в очередной раз продемонстрировали неуважение к павшим воинам, защищавшим город в период Сталинградской битвы. Вечером 2 июля на Аллее героев 15-летний подросток решил прикурить сигарету от Вечного огня. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Юноша прошел по высаженному вокруг Вечного огня газону, протянул к пламени сигарету и отправился дальше. Видимо, до другого способа прикурить он не додумался.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, наряд ППС задержал школьника. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Подростку может грозить штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Жители и гости Волгограда зачастили с подобными инцидентами у Вечного огня в центре города. Невоспитанных людей не останавливают установленные камеры, по записям с которых их могут найти. Возможно, у таких личностей просто не хватает воспитания, чтобы понять, что они совершают ужасный поступок.

В апреле пьяный турист прикурил от Вечного огня на Аллее Героев. В середине мая 35-летняя гостья Волгограда начала бросать в Вечный огонь цветы, а затем свои вещи и сумку. Она попыталась убежать от полицейских, но ее в итоге поймали. В конце последнего весеннего месяца в городе Камышин Волгоградской области осквернили Вечный огонь, бросив в него венки и цветы. А в конце прошлой недели на Аллее героев в Волгограде горожане вместе с полицейскими застали занимавшихся сексом мужчину и женщину.