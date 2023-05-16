Сожгла цветы и сумку: в центре Волгограда задержали туристку за осквернение Вечного огня

На женщину могут возбудить уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде арестовали 35-летнюю туристку, осквернившую Вечный огонь на площади Павших Борцов в самом центре города-героя. Этот момент запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился утром 15 мая.

Женщина шла мимо мемориала по Аллее Героев, затем остановилась и начала бросать в огонь возложенные рядом цветы. На этом она не остановилась. Нарушительница начала доставать личные вещи сумки и, в конце концов, и ее бросила в огонь. Ее тут же заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Она пыталась бежать, но была поймана.

- Задержанной оказалась 35-летняя приезжая из другого региона. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ, - добавили в полиции региона.

За попытку побега от стражей порядка суд назначил подозреваемой арест на 15 суток. Также в случае возбуждения уголовного дела ее может ожидать более длительное тюремное заключение.