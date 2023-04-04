В Волгограде задержали пьяного туриста, прикурившего от Вечного огня

Пьяный турист решил прикурить от Вечного огня. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Подвыпивший турист, гуляя по Волгограду утром 2 апреля 2023 года, решил прикурить сигарету от Вечного огня, который находится на братской могиле на Аллее Героев. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и в поле зрение полиции. 34-летнего гостя города-героя тут же задержал наряд ППС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», - рассказали в ведомстве.

Пока же прикуривший на могиле турист под административным арестом. Ему грозит солидный штраф, до года исправительных работ или до трех месяцев ареста. Это не первый подобный случай на Аллее Героев. Обычно отличившиеся получают штраф.