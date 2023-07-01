Стали известны личности занявшихся сексом на Аллее Героев в Волгограде

Парочка занялась сексом на Аллее Героев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне в центре Волгограда произошел очень неожиданный инцидент. Влюбленную парочку застали за занятием сексом. Причем делали они это прямо на Аллее Героев – на газоне за мемориалом «Герои Сталинградской битвы». Очевидцами интима стали прогуливающиеся волгоградцы, которые сообщили в полицию. Патрульные задержали парочку, установив их личности.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, непристойное занятие устроили 38-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые были пьяными. Их доставили в отдел полиции, были составлены административные протоколы.

Центральный районный суд Волгограда признал мужчину и женщину виновными в мелком хулиганстве. Их наказали административным арестом по 15 суток каждому.