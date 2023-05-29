В Волгоградской области осквернили Вечный огонь

Полицейские проводят проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Камышин Волгоградской области неизвестные осквернили Вечный огонь. Были сожжены все венки и цветы, испорчен фасад. Об этом сообщили в социальных сетях жители Камышина. Вечный огонь был обезображен в сквере Воинской Славы.

Пока остается неизвестно, кто совершил акт вандализма. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция Камышина проводит проверку по факту публикаций в социальных сетях.

Напомним, в середине мая был осквернен Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Женщина стала бросать в пламя цветы, а затем сожгла свою сумку. Ее арестовали на 15 суток.