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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:24

В Волгоградской области осквернили Вечный огонь

Происшествие случилось в сквере Камышина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Камышин Волгоградской области неизвестные осквернили Вечный огонь. Были сожжены все венки и цветы, испорчен фасад. Об этом сообщили в социальных сетях жители Камышина. Вечный огонь был обезображен в сквере Воинской Славы.

Пока остается неизвестно, кто совершил акт вандализма. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция Камышина проводит проверку по факту публикаций в социальных сетях.

Напомним, в середине мая был осквернен Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Женщина стала бросать в пламя цветы, а затем сожгла свою сумку. Ее арестовали на 15 суток.