Дом на Титова после взрыва газа восстановят в Волгограде

Дом на Титова уже два месяца стоит в таком виде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Больше двух месяцев прошло с момента взрыва из-за утечки газа в доме на улице Титова, 9 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Мыкающиеся по чужим углам жильцы 40 квартир из двух пострадавших подъездов уже отчаялись дождаться помощи властей, когда пришло известие, что дом сносить не будут. Экспертиза показала, что его можно восстановить, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Экспертиза показала, что дом можно сохранить. В ближайшее время представители администрации и управляющей компанией встретятся с жильцами на собрании, - рассказали в администрации Волгограда.

На этой встрече волгоградцам, которые уже два месяца живут на съемных квартирах, на дачах и у родственников, обещают разъяснить, когда они смогут вернуться в свой дом.

- Приведение здания в надлежащее состояние потребует выполнения целого комплекса восстановительных работ, денежные средства на них будут выделены из резервного фонда, - уточнили чиновники.

Так выглядит дом изнутри. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, мощный взрыв прогремел на улице Титова,9 в Волгограде в начале пятого утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже произошла утечка газа на кухне. Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, еще четыре серьезно пострадали. К счастью, никто не погиб. Пожилая хозяйка взлетевшей на воздух квартиры была в больнице.

Жильцов из двух подъездов выселили. Владельцам разрушенных квартир, которые остались практически ни с чем, выплатили чуть больше 100 тысяч рублей. Остальным жильцам – по несколько тысяч. Несколько семей поселили в ободранном жилье из маневренного фонда мэрии. Остальные сами решают свои жилищные проблемы.

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