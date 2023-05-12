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Общество12 мая 2023 12:54

В Волгограде решают судьбу пострадавшего от взрыва газа дома на Титова

Власти пока ограничились выплатами по 100 тысяч рублей жильцам разрушенных квартир
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Полуразрушенный дом зияет глазницами закрытых фанерой выбитых окон.

Полуразрушенный дом зияет глазницами закрытых фанерой выбитых окон.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С момента взрыва из-за утечки газа дома на Титова, 9 в Волгограде прошло три недели. Инструментальное обследование здания завершилось. Жильцам разрушенных квартир выплатили по 100 тысяч рублей. Несколько человек поселили во временное жилье. И все. Людям кажется, что о них забыли. Тем временем, власти Волгограда еще не вынесли решение о судьбе пострадавшего дома. Вердикт, сносить пятиэтажку или ремонтировать, должны дать эксперты, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- Инструментальное обследование дома закончилось. Сейчас специализированная организация приступила ко второй стадии, они проводят аналитическую часть для вынесения того или иного решения о судьбе доме, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Пока выбитые окна и покореженные стены полуразрушенной хрущевки забили фанерой. Внутри установили подпорки, чтобы не рухнули поврежденные перекрытия. В двух подъездах живут люди, недавно им дали газ. Два подъезда пустуют. Тем, кому совсем негде было жить, дали комнаты из маневренного фонда. Остальных приютили родные и близкие. Имущество свое волгоградцы из квартир вывезли. Вот только в разрушенных квартирах практически все вещи оказались испорчены огнем, копотью и водой.

Жильцам, которые потеряли почти всё, выплатили чуть больше ста тысяч рублей материальной помощи от государства.

- В соответствии с действующим законодательством по линии социальной защиты населения гражданам, утратившим имущество и пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, предоставляется единовременная помощь в размере 58 540 рублей, - рассказали в областной соцзащите.

Примерно столько же дал город. Суммы разные, но мизерные по сравнению с ущербом.

Внутри разнесло перекрытия и перегородки.

Внутри разнесло перекрытия и перегородки.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Этого хватит на ту же микроволновку, чтобы еду разогреть, белье, новые матрасы, которые залило водой, вещи первой необходимости. Но как жить дальше и что будет с их домом дальше, волгоградцы не знают. В подвешенном состоянии оказались жители 40 квартир.

- Мне комнату дали в общежитии. Конечно, условия меня не устраивают. Паутину-то я, конечно, убрал. Но обои все отваливаются, штукатурка с потолка сыпется без конца. Кото-то из соседей приютили родственники. Кого-то знакомые пустили пожить на даче, но это пока тепло, до холодов. Нужно, чтобы нормальные условия были для жилья, - рассказывают жильцы пострадавшего от взрыва газа дома.

В одну из разрушенных квартир даже не успели заселиться, купили ее в ипотеку, делали ремонт. У нескольких человек пострадали машины, которые были припаркованы в кармане напротив дома. Жильцы дома на Титова, 9 уже не верят, что дождутся помощи от государства.

- Дом садится, маленькие трещины ползут, увеличиваются в размерах, - делятся люди увиденным в своих квартирах.

Сколько еще им ждать вердикта властей, пока не ясно.

Так выглядит изнутри не самая пострадавшая квартира.

Так выглядит изнутри не самая пострадавшая квартира.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, сильный взрыв прогремел на улице Титова в Волгограде в 4.09 утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже случилась утечка бытового газа на входе в квартиру, где стоял прибор учета. Как именно это произошло, должна установить экспертиза, которая еще не завершена, сообщили в прокуратуре.

Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, еще четыре три пострадали, окна выбило даже в соседнем доме. Натворил бед и последующий пожар. В Волгограде введен режим ЧС. К счастью, никто не погиб. Пожилая хозяйка взлетевшей на воздух квартиры была в больнице.

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