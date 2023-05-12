В Волгограде решают судьбу пострадавшего от взрыва газа дома на Титова

Полуразрушенный дом зияет глазницами закрытых фанерой выбитых окон. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С момента взрыва из-за утечки газа дома на Титова, 9 в Волгограде прошло три недели. Инструментальное обследование здания завершилось. Жильцам разрушенных квартир выплатили по 100 тысяч рублей. Несколько человек поселили во временное жилье. И все. Людям кажется, что о них забыли. Тем временем, власти Волгограда еще не вынесли решение о судьбе пострадавшего дома. Вердикт, сносить пятиэтажку или ремонтировать, должны дать эксперты, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- Инструментальное обследование дома закончилось. Сейчас специализированная организация приступила ко второй стадии, они проводят аналитическую часть для вынесения того или иного решения о судьбе доме, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Пока выбитые окна и покореженные стены полуразрушенной хрущевки забили фанерой. Внутри установили подпорки, чтобы не рухнули поврежденные перекрытия. В двух подъездах живут люди, недавно им дали газ. Два подъезда пустуют. Тем, кому совсем негде было жить, дали комнаты из маневренного фонда. Остальных приютили родные и близкие. Имущество свое волгоградцы из квартир вывезли. Вот только в разрушенных квартирах практически все вещи оказались испорчены огнем, копотью и водой.

Жильцам, которые потеряли почти всё, выплатили чуть больше ста тысяч рублей материальной помощи от государства.

- В соответствии с действующим законодательством по линии социальной защиты населения гражданам, утратившим имущество и пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, предоставляется единовременная помощь в размере 58 540 рублей, - рассказали в областной соцзащите.

Примерно столько же дал город. Суммы разные, но мизерные по сравнению с ущербом.

Внутри разнесло перекрытия и перегородки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Этого хватит на ту же микроволновку, чтобы еду разогреть, белье, новые матрасы, которые залило водой, вещи первой необходимости. Но как жить дальше и что будет с их домом дальше, волгоградцы не знают. В подвешенном состоянии оказались жители 40 квартир.

- Мне комнату дали в общежитии. Конечно, условия меня не устраивают. Паутину-то я, конечно, убрал. Но обои все отваливаются, штукатурка с потолка сыпется без конца. Кото-то из соседей приютили родственники. Кого-то знакомые пустили пожить на даче, но это пока тепло, до холодов. Нужно, чтобы нормальные условия были для жилья, - рассказывают жильцы пострадавшего от взрыва газа дома.

В одну из разрушенных квартир даже не успели заселиться, купили ее в ипотеку, делали ремонт. У нескольких человек пострадали машины, которые были припаркованы в кармане напротив дома. Жильцы дома на Титова, 9 уже не верят, что дождутся помощи от государства.

- Дом садится, маленькие трещины ползут, увеличиваются в размерах, - делятся люди увиденным в своих квартирах.

Сколько еще им ждать вердикта властей, пока не ясно.

Так выглядит изнутри не самая пострадавшая квартира. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, сильный взрыв прогремел на улице Титова в Волгограде в 4.09 утра 21 апреля 2023 года. В квартире №65 на втором этаже случилась утечка бытового газа на входе в квартиру, где стоял прибор учета. Как именно это произошло, должна установить экспертиза, которая еще не завершена, сообщили в прокуратуре.

Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, еще четыре три пострадали, окна выбило даже в соседнем доме. Натворил бед и последующий пожар. В Волгограде введен режим ЧС. К счастью, никто не погиб. Пожилая хозяйка взлетевшей на воздух квартиры была в больнице.

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