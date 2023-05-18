В Волгоградской области пытавшемуся убить экс-возлюбленную армянину дали максимальное наказание

Фото: прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области суд 18 мая вынес приговор 41-летнему Аркадию Григоряну, признав его виновным в покушении на убийство. Он нанес 35 ударов ножом бывшей возлюбленной у подъезда дома в Волжском. Его наказали лишением свободы сроком на 7,5 лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вечером 20 декабря 2022 года Григорян, будучи пьяным, поджидал 29-летнюю экс-возлюбленную у дома №62 на улице 40 лет Победы, рассказали в Следственном управлении СКР по региону. Он, угрожая ножом, потребовал выйти на улицу, когда волжанка успела пройти в свой подъезд. Во дворе Григорян из мести за отказ продолжать с ним отношения, нанес девушке 35 ударов ножом по голове и телу, после чего скрылся. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

На улице оказался очевидец преступления, он вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. Девушка провела некоторое время в реанимации, к счастью, она осталась жива.

Нападавший был объявлен в розыск. На следующее утро он был найден, однако сдаваться полиции он не собирался. Григорян на своей машине пытался оторваться от преследования, однако его «ВАЗ» в районе Волжской ГЭС вылетел в реку Ахтуба. Преступника поймали в ледяной воде. Он полностью признал вину.

По решению Волжского городского суда Григорян должен провести 7,5 лет в колонии строгого режима – это максимально возможное наказание по статьям, по которым его судили («Покушение на убийство» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Также преступнику запретили в течение двух лет управлять автомобилями. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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