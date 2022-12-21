Вывели мокрого из ледяной воды: армянин из Волжского после нападения на бывшую девушку удирал от полиции вплавь

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Появились кадры задержания подозреваемого в жестоком нападении на девушку у подъезда многоэтажки в Волжском. Армянин после преступления пытался скрыться, однако у него ничего не вышло. Полицейские устроили погоню за ним, в результате которой задержали его. Видео опубликовало Главное управление МВД России по Волгоградской области.

Полицейские установили личность подозреваемого, а утром 21 декабря одной из улиц в Волжском заметили автомобиль Григоряна. Инспекторы ГИБДД потребовали остановиться, водитель их проигнорировал. Армянин на своей машине «ВАЗ-2110» удирал от преследования рядом с рекой Ахтуба недалеко от ГЭС. «Десятка» мчалась вдоль канала и съехала с плит в ледяную воду.

- Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из утонувшей машины. Полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего он был задержан, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С берега полицейские убедили Григоряна вернуться на сушу. В итоге он оказался на берегу и был задержан. Через некоторое время при помощи водолазов и эвакуатора со дна реки подняли автомобиль подозреваемого.

Напомним, вечером 20 декабря возле подъезда дома №62 на улице 40 лет Победы в Волжском армянин вывел на улицу свою бывшую возлюбленную и нанес ей множество ударов ножом. 29-летняя волжанка молила о помощи, ее пытался защитить очевидец. Но нападавший его не подпустил, угрожая ножом. Изрезав бывшую девушку, 41-летний армянин скрылся. Раненную госпитализировали, она в реанимации, а дома у нее был ребенок. Все происходящее попало на камеру, установленную на домофоне.

Следователи территориального подразделения СК России возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что задержанный ранее уже был судим. 9 лет назад он участвовал в перестрелке и драке в кафе в Волжском.