Волжанин зверски изрезал ножом бывшую возлюбленную у подъезда многоэтажки

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В Волжском возбудили уголовное дело после покушения на убийство 29-летней девушки. 20 декабря 41-летний мужчина пришел к своей бывшей возлюбленной, которая проживает в доме №62 по улице 40 лет Победы, для выяснения отношений. В квартире был маленький ребенок, поэтому мужчина вывел девушку на улицу и нанес ей не менее десяти ударов ножом в живот, грудь, лицо. После этого нападавший скрылся, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Все произошло у подъезда 10-этажки. Нападение попало на камеру домофона. Девушке хотел помочь оказавшийся во дворе волжанин, однако ее бывший возлюбленный стал угрожать ему ножом.

- Ты что творишь?

- Не подходи, - ответил нападавший, доставая из кармана нож.

Девушка просила о помощи и кричала, что ее убивают.

- Он меня режет. Все уже, все. Помогите, убивают, - молила о помощи волжанка.

Крики услышали жильцы дома, их услышал нападавший и убежал. Раненная девушка просила вызвать скорую помощь, лежа на земле. Медикам позвонил волжанин, который первым пытался защитить девушку.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Нападавший был задержан, ранее он уже был судим. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.