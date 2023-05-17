Под Волгоградом армянину грозит 7,5 лет колонии строгого режима за 35 ударов ножом экс-любимой

Григоряну грозит длительное заключение. Фото: пресс-служба суда.

7,5 лет тюрьмы грозит 41-летнему жителю Волгоградской области А. Григоряну, нанесшему 35 ударов ножом бывшей 29-летней возлюбленной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, 17 мая в суде Волжского прокурор города Волжский Алексей Киреев потребовал максимальный срок для обвиняемого в покушении на убийство.

Напомним, страшные кадры нападения неадекватного мужчины на жительницу Волжского попали на камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде десятиэтажки №62 на улице 40 лет Победы. 20 декабря прошлого года Григорян подкарауливал экс-возлюбленную, которая возвращалась с работы домой, где ее ждала дочь. Он подошел к жертве и хладнокровно нанес 35 ударов ножом в область шеи и лица. Никто не мог помочь несчастной – немногочисленные очевидцы боялись приближаться к рассвирепевшему волжанину, который, к слову, был еще и пьян.

Затем о решил сбежать с места преступления – сел в легковушку и несколько часов скрываться от сотрудников полиции. Поймали Григоряна в реке Ахтуба недалеко от ГЭС, куда он случайно съехал на своем «ВАЗе». Мужчина угодил в ледяную воду и не мог выбраться, после этого даже попал в больницу.

Его девушку удалось спасти. Волжанка некоторое время провела в реанимации и пережила серьезные операции.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности фигуранта уголовного дела, в том числе явки с повинной, полного признания вины и активного способствования расследованию преступления, государственным обвинителем предложено назначить мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в прокуратуре региона.

Также Григоряну запретят 2 года устраиваться на работу, связанную с управлениями транспортными средствами.

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