Сидел за избиение людей в баре Волжского: что известно о зарезавшем бывшую девушку армянине

Мужчина пытался зарезать девушку. Фото: соцсети.

Волгоградская полиция опубликовала видео задержания 41-летнего жителя Волжского, зарезавшего бывшую 29-летнюю девушку, а следователи продолжают разбираться в причинах жестокого нападения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина был судим. Причем за участие в перестрелке и драке в одном из кафе города-спутника.

СЧИТАЛ, ЧТО ОСУДИЛИ НЕЗАКОННО

Согласно материалам дела, в 2013 году Григоряна судили за участие в массовой драке с перестрелкой. Серьезная потасовка произошла 2 июня в кафе «Гавань» на острове Зеленом. Согласно материалам уголовного дела, Григорян вместе с Товчигречко начал конфликт с другими отдыхающими. Мужчина издевательски спросил, занимается ли незнакомец боксом (из-за надписи на майке «Boxing»). Завязалась драка.

Товарищ Григоряна достал травмат и начала стрелять в оппонентов. Одного подстрелил. Агрессивные мужчины и после этого не оставили раненого - стали добивать ногами. К ним присоединились другие посетители. В итоге мужчину госпитализировали с различными травмами головы, вред здоровью квалифицировали как средний. В ту ночь полицейские задержали шесть человек, у них нашли газовое, травматическое оружие, и даже охотничье ружье «Сайга».

Что примечательно, Григорян отчаянно пытался изменить приговор. Ему дали 2 года тюрьмы по статье 2013 УК РФ (хулиганство) и 1 год 10 месяцев по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Григорян утверждал, что приговор «незаконный, необоснованный и несправедливый», а обвинение строится лишь на показаниях свидетелей, и вообще жаловался на нарушение собственных прав. И это при том, что суд при вынесении приговора учел несколько смягчающих обстоятельств: наличие положительной характеристики в быту, имеющееся заболевание, частичное признание вины.

ИЗРЕЗАВ БЫВШУЮ, ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ ОТ НАКАЗАНИЯ

Похоже, и за нападение на бывшую девушку Григорян не собирался нести ответственность - попытался сбежать. Напомним, вечером 20 декабря мужчина пришел к жертве, которая жила в доме №62 на улице 40 лет Победы вместе с дочкой-подростком. Они вышли во двор, где камера видеонаблюдения в подробностях зафиксировала кровавую расправу. Пока неясно, что именно вызвало гнев, но мужчина нанес более 10 ударов ножом в голову, шею, лицо. Потерпевшая сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии. К слову, Григорян тоже попал в медучреждение после переохлаждения в реке.

- Утром 21 декабря автомобиль предполагаемого преступника был замечен на одной из городских улиц. На требования об остановке водитель не реагировал, но сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать его машину возле водного канала местной электростанции, - сообщили в полиции.

Григорян надеялся сбежать, но его задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина съехал на машине в воду. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Затем Григорян просто решил съехать на машине в воду. Автомобиль быстро пошел ко дну, а беглец замерз и после недолгих уговоров полицейских вылез на берег, где его задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 150 УК РФ – покушение на убийство. Мужчину возьмут под стражу.