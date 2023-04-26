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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:33

Салют и фейерверк 1 мая 2023 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

Салют 1 мая 2023 в Волгограде прогремит в ЦПКиО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Устроят салют на Первое мая в ЦПКиО.

Устроят салют на Первое мая в ЦПКиО.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В программе праздничных мероприятий на 1 мая 2023 года в Волгограде не так уж много событий. Главными в Праздник Весны и Труда станут ретроматч легенд футбола на «Волгоград Арене» и фейерверк в ЦПКиО. Посмотреть салют Первого мая в Волгограде можно будет в Центральном парке культуры и отдыха, начнется он по окончании игры в 22.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Посмотреть салют 1 мая 2023 года в Волгограде можно будет из любой точки ЦПКиО, хорошо видно его будет и с Нулевой продольной, и из-за Волги, и с воды. Места в парке хватит всем желающим завершить первые майские праздники под залпы фейерверка. Начнется салют на Первомай в 22.00.

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