В Волгограде прокуратура организовала проверку после взрыва в пятиэтажке

Причиной ЧП стал бытовой газ Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

21 апреля прокуратура организовала проверку после взрыва пятиэтажного дома на улице Титова в Волгограде. Напомним, примерно в 04.20 утра в одной из квартир рванул бытовой газ. В этот момент хозяйки дома не было – 87-летняя пенсионерка находилась в медицинском учреждении на плановом обследовании. Никто из жильцов не пострадал.

- По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Также прокуратура даст правовую оценку законности принятых процессуальных решений, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящий момент на месте ЧП находится прокурор Краснооктябрьского района Дмитрий Цымлов.