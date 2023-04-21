В Волгограде жильцов взорвавшегося дома разместили в автобусах и ДК

Фото: администрация Волгограда.

Для жильцов пятиэтажного дома на улице Титова в Волгограде, где ранним утром 21 апреля случился взрыв из-за утечки бытового газа, организовали пункт временного размещения в ближайшем ДК. Также люди греются в двух автобусах, которые пригнали к месту происшествия. Пока горожане отходят от шока, с ними работают медики, многие в шоке. Никто не пострадал.

- На месте создан оперативный штаб. Все городские службы работают с первых минут. В работе оперштаба принимают участие руководители городских служб, а также глава города Владимир Марченко, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в результате взрыва пострадали как минимум три квартиры, в подъезде выбиты стекла, осколки повредили припаркованные рядом машины.