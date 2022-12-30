В парках Волгограда подготовили развлекательную программу на Новый год 2023

Фото: Администрация ЦПКиО

В парках Волгограда подготовили развлекательные мероприятия на новогодние каникулы. Волгоградцев зовут во время праздников в ЦПКиО и «Раздолье», где подготовили разнообразную программу. На новогодних елках горожан ждут с 31 декабря. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу мероприятий в парках Волгограда на Новый год 2023.

В ЦПКиО будут отмечать новогоднюю ночь. В 22.00 31 декабря начнется программа, которая так и называется – «Новогодняя ночь». Ровно в 0.00 под бой курантов по периметру катка зажгутся пиротехнические фонтаны. В новогоднюю ночь в ЦПКиО каток и снежные горки будут работать до 3.00. А в 1.00 1 января огненное шоу пройдет в парке «Раздолье». Об этом рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

- Со 2 по 9 января на двух катках в ЦПКиО и «Раздолье» будет организована праздничная программа и тематические сеансы для детей и взрослых, - отметил Андрей Еркин.

На катках каждый день всю праздничную неделю с 10.00 до 13.00 детей будут развлекать аниматоры в костюмах героев мультфильмов, сказочных зверей, в том числе кролика, который является символом будущего года. Конечно, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки.

В ЦПКиО на катке каждый вечер с 20.00 будет проходить новогодний карнавал с конкурсами, аниматорами. В «Раздолье» в это же время будут проходить народные гуляния и пижамные вечеринки.

- Также со 2 по 9 января с 12:00 на главной сцене ЦПКиО будет организована развлекательная программа для детей, - добавил Андрей Еркин.

6 января в ЦПКиО на новой купольной концертной площадке группа «План Ломоносова».

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