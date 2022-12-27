Панк-группа «План Ломоносова» первой выступит в новом концертном куполе ЦПКиО Волгограда

Солист группы "План Ломоносова" Александр Ильин - не только музыкант, но и актер. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Волгограде после Нового года открывается новая концертная площадка в ЦПКиО, для которой в парке монтируют огромный купол. Уже 5 января там пройдет рейв-дискотека 16+, а 6 января на сцену ARENA HALL выйдет известная панк-группа «План Ломоносова». Концерт рок-музыкантов из столицы начнется в 20.00, группа отметит в Волгограде десятилетие со дня выхода первого альбома.

Новый концертный зал как раз подходит для таких мероприятий: известно, что концерты группы «План Ломоносовы» наполнены безудержным драйвом, а в ARENA HALL все зрительские места – это танцпол. В куполе на 2 тысячи зрителей очень мало мест с креслами, и на это мероприятие билетов на них почти не осталось. Посетить концерт волгоградцы смогут за 1300-2000 рублей, билеты уже в продаже.

Напомним, «План Ломоносова» - столичная панк-рок-группа, состоящая из музыкантов и актеров. Больше всего российской публике известен солист команды Александр Ильин – представитель знаменитой актерской династии. Сам Александр известен ролью Семена Лобанова в «Интернах», его отец Александр и дядя Владимир Ильин тоже известные актеры.

Новый концертный зал под куполом на площадке ЦПКиО начали строить только в середине декабря. Строители залили фундамент, на который установят купольную конструкцию, зал для концертов будет вмещать до 2 тысяч зрителей. Купол дополнят архитектурной подсветкой.