В новогоднюю ночь в ЦПКиО Волгограда будет работать каток и загорятся фонтаны бенгальских огней

Фото: Администрация ЦПКиО

Менее двух недель остается до встречи Нового года. Главная елка в Волгограде будет находиться в Центральном парке культуры и отдыха. Возле нее в новогоднюю ночь пройдут праздничные торжества. 2023 год можно будет встретить на ледовом катке или на снежных горках. Также в ЦПКиО ночью 31 декабря 2022 и 1 января 2023 будут разыгрываться подарки.

Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ООО «Парк» Андрей Еркин, в новогоднюю ночь будет организован дополнительный сеанс на катке в ЦПКиО с 23.00 до 3.00. До трех часов ночи 1 января продолжат работать снежные горки. Кроме того, с 23.00 до 3.00 волгоградцы смогут покататься на коньках и в парке «Раздолье».

Днем 31 декабря в ЦПКиО у главной елки пройдут детские мероприятия, а вечером на сцене состоится розыгрыш бесплатных билетов на зимние развлечения. Ровно в полночь по периметру катка зажгутся 66 фонтанов бенгальских фонарей.

- Спецэффект приурочен к открытию в этом году нового многофункционального спортивно-развлекательного объекта - самого большого детского бассейна в России и самого большого в городе ледового катка, - отметил Андрей Еркин.