В Волгоградской области нашли обломки неизвестных летающих объектов

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В Волгоградской области упали обломки неизвестных объектов. Их обнаружили накануне в поле в Руднянском районе рядом с селом Ильмень. Сейчас выясняется, кому принадлежат объекты. Жертв и разрушений нет.

- Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных, - приводит слова главы Ильменского сельского поселения Владимира Плющенко ТАСС.

Сообщается, что обломки упали в нескольких километрах от сельского поселения. Однако неизвестно, когда именно они рухнули на землю. Очевидцев падения нет.

Напомним, за последний месяц в Волгоградской области уже не в первый раз падают обломки неизвестных объектов. 16 декабря такой же инцидент случился в Еланском районе.

- Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, - прокомментировал случившееся глава Еланского района Дмитрий Литвинов.

Спустя пару дней упавшие обломки заметили так же в Руднянском районе. Чиновники сообщили, что найденные 18 декабря объекты принадлежат военным.