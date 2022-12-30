В Руднянском районе Волгоградской области упали обломки неопознанных летающих объектов

Место оцепили экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области упали обломки неопознанных летающих объектов. Инцидент произошел недалеко от села Ильмень Руднянского района. Обломки заметили на территории поселения 29 декабря.

Кадр с видео t.me/vlg_sos

Известно, что место падения обломков оцепили сотрудники экстренных служб. Неизвестные объекты, а их было несколько, не повредили дома и другую инфраструктуру, пострадавших нет.

- Пострадавших нет, как и какого-либо ущерба, - сообщает телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Официальных комментариев, что именно это за объекты и кому принадлежат, не последовало. При этом в Волгоградской области уже не в первый раз за декабрь с неба падают неизвестные летающие объекты. 16 декабря подобное происшествие произошло в Еланском районе. Тогда никто не пострадал и не было зафиксировано каких-либо разрушений. 18 декабря металлические части «НЛО» обнаружили также в Руднянском районе, тогда чиновники подтвердили, что упавший объект принадлежал Вооруженным Силам РФ.