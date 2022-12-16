Неопознанные объекты упали с неба рядом с поселками в Волгоградской области

В Елани сейчас полно военных и сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

С утра 16 декабря в социальных сетях разлетаются видео падения с неба в Еланском районе Волгоградской области неопознанных летательных объектов и фото металлических обломков. По словам очевидцев, их было минимум два. Глава Еланского муниципального района Дмитрий Литвинов подтвердил падение неустановленных объектов и заявил, что результате их падения никто не пострадал.

«Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал», - написал глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, сейчас места падения оцеплены. В зоне работают сотрудники МЧС и полиции. Пока более подробной информации от официальных источников нет, соцсети полнятся слухами и домыслами о работе ПВО, прилете беспилотников или ракет.

Как сообщили сообщили сайту volgograd.kp.ru местные жители, сейчас в Елани всюду полицейские, сотрудники МЧС, военные. Силовики ездят по поселку в касках.