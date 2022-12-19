Обломки упавшего летательного объекта в Руднянском районе Волгоградской области принадлежат военным

Военные уничтожили упавшие обломки. Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

В администрации Руднянского района Волгоградской области 19 декабря 2022 года прокомментировали падение с неба неопознанного летательного объекта на территории района. Чиновники подтвердили, что объект принадлежит вооруженным силам РФ и был уничтожен на месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- На место падения были вызваны военные, которые признали принадлежность объекта вооруженным силам РФ. Крупный фрагмент объекта был уничтожен на месте, мелкие собраны военными, - рассказали в администрации Руднянского района.

Какой именно военный объект упал на территории Волгоградской области, чиновники не поясняют.

- Комментарии по обстоятельствам происшествия могут дать только представители вооруженных сил РФ, - рассказали районные власти.

Напомним, это уже второй случай падения летательных объектов в Волгоградской области за последнюю неделю. До этого подобное ЧП случилось в Еланском районе региона. Обломки разлетелись на несколько километров. Их также взорвали военные. В обоих случаях никто не пострадал, социальная инфраструктура не разрушена.

Что за объекты оказались на территории области, силовые ведомства не комментируют. Жители же строят предположения об упавших ракетах и беспилотниках.