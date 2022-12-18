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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 15:34

Еще одни обломки неизвестного происхождения обнаружили в Руднянском районе Волгоградской области

Местные жители гадают, что это за «дождь из НЛО» прошел в области
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В экстренных службах происхождение обломков не комментируют.

В экстренных службах происхождение обломков не комментируют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области жители продолжают обсуждать падение металлических обломков с неба. Еще одни части неопознанных летающих объектов обнаружили теперь уже в Руднянском районе. Местные жители сняли обломки летательного аппарата, а после – грохот, похожий на взрыв, от которого "проснулись" даже сигнализации у автомобилей. Такие же «железки» находили у себя в полях недалеко от населенных пунктов двумя днями ранее жители Еланского района.

И если в первом случае хотя бы местные власти взяли на себя ответственность прокомментировать происходящее, сообщив, что в результате падения обломков никто не пострадал и ничего не разрешено, после ЧП в Руднянском районе тишину соблюдают и власти, и силовики, и военные. Местные жители говорят, что обломки рухнули недалеко от поселка, их принадлежность люди установить не могут и строят догадки.