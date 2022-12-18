Еще одни обломки неизвестного происхождения обнаружили в Руднянском районе Волгоградской области

В экстренных службах происхождение обломков не комментируют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области жители продолжают обсуждать падение металлических обломков с неба. Еще одни части неопознанных летающих объектов обнаружили теперь уже в Руднянском районе. Местные жители сняли обломки летательного аппарата, а после – грохот, похожий на взрыв, от которого "проснулись" даже сигнализации у автомобилей. Такие же «железки» находили у себя в полях недалеко от населенных пунктов двумя днями ранее жители Еланского района.

И если в первом случае хотя бы местные власти взяли на себя ответственность прокомментировать происходящее, сообщив, что в результате падения обломков никто не пострадал и ничего не разрешено, после ЧП в Руднянском районе тишину соблюдают и власти, и силовики, и военные. Местные жители говорят, что обломки рухнули недалеко от поселка, их принадлежность люди установить не могут и строят догадки.