Плату за проезд повысят в Волгограде с 1 января 2023 года

Проезд подорожает на 1-2 рубля. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С Нового года в Волгограде повысят стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 января 2023 года плата за проезд по транспортной карте «Волна» вырастет на 1 рубль – она изменится с 23 до 24 рублей. Для пассажиров, оплачивающих поездки наличными или банковской картой, стоимость проезда подорожает на 2 рубля – до 32 и 30 рублей соответственно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской городской Думе.

- Индексация стоимости проезда в общественном транспорте, вызванная текущими инфляционными процессами и ростом потребительских цен на топливо и энергоресурсы, составит лишь половину от прогнозируемого уровня инфляции в 2022 году, - отмечают в гордуме.

При этом власти подчеркивают, что пользоваться проездным по карте «Волна» будет волгоградцам выгодно. Так, безлимитный проездной на один вид транспорта с 1 января 2023 года подорожает до 1260 рублей в месяц. Но в среднем поездка обойдется в 21 рублей, если их выходит 60 в месяц. Студенческий проездной обойдется в 1000 рублей.

Однако цена новых тарифных планов, которые ввели в октябре 2022 года останется прежней. «Единый безлимитный» на все виды транспорта обойдется так же в 1800 рублей. На тарифном плане «120 минут» первая поездка будет стоить те же 25 рублей, а каждая последующая в течение 2 часов – по 10 рублей.

На тарифе «Часовой безлимитный» первая поездка с 1 января 2023 года обойдется в 32 рубля, после в течение часа любое количество пересадок будет бесплатным. «Льготный проездной на трамвай-троллейбус» обойдется в 550 рублей.

Как отметил первый зампред гордумы Дмитрий Дильман, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Волгограда ниже, чем во многих других городах-миллионниках и останется таковой даже после Нового года. Так, например, в Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Перми одна поездка уже сейчас обходится в 32 - 36 рублей.