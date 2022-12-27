Андрей Бочаров поддержал передачу трамваев в Волгограде в концессию

Губернатор поддержал передачу трамваев в концессию Фото: Эдуард Пальгунов

Осенью в Волгограде получила широкое обсуждение тема возможной передачи общественного электротранспорта в концессию. Губернатора Андрея Бочарова во время прямой линии жители спросили об этом. Глава региона поддержал передачу трамваев в концессию, однако подчеркнул, что решения пока не принято.

- Мы участвуем в программе, которая подразумевает обновление трамвайного парка и инфраструктуры. Для этих целей планируем работать в рамках концессии. Все, что будет приобретено и то, что сейчас существует, будет оставаться в собственности Волгограда — мы не передаем никому, не продаем никому, - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что серьезное обновление необходимо метротраму, причем как самим трамваям, так и инфраструктуре. Для модернизации планируется вложить 12 миллиардов рублей инвестиций – это будут государственные и частные деньги.

- Мнений много, одно я знаю точно и эту позицию высказал руководству города: при принятии решений надо учитывать мнение жителей, но и учитывать экономику, чтобы затраты не ложились на население, - добавил Андрей Бочаров.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал передачу электротранспорта в концессию на примере Волгограда. Что касается троллейбусов, то в областном центре сейчас используется 110-120 единиц транспорта. 57 из них – троллейбусы на автономном ходу, которые были закуплены в течение 2022 года. В новом году власти планируют закупить еще 57-60 троллейбусов для Волгограда. Кроме того, в 2023-м будет обсуждаться вопрос обновление всего общественного транспорта в Волгограде, что войдет в 10-летнюю программу развития города.

- Надо создавать современную систему автотранспортных перевозок, она должна быть многофункциональной, многоуровневой, разнонаправленной. Учитывать автобусные перевозки и электротранспорт (трамваи, троллейбусы), а также электрички, водный транспорт, - отметил Андрей Бочаров.