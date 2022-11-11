Электротранспорт Волгограда выставили на торги

Трамваи отдадут концессионеру, троллейбусы - нет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Волгограда выставила на торги имущественный комплекс муниципального электрического транспорта общего пользования. Власти ищут концессионера, который возьмет на себя управление трамвайным хозяйством вместо МУП «Метроэлектротранс». На странице аукциона уже опубликованы предложение акционерного общества «ЭлектроТранспорт Плюс» и проект концессионного соглашения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

Чего хотят власти

Согласно документам, концессионеру предлагают взять в управление объекты трамвайной транспортной инфраструктуры и транспортные средства, за исключением метрополитена. В распоряжении концессионера будут линии, сети и депо скоростного и городского трамвая, а также новый подвижной состав. Троллейбусы останутся у города.

Как пояснили в мэрии, решением правительственной комиссии Волгоградская область включена в перечень пилотных регионов, где планируется реализация инфраструктурных проектов по развитию городского электротранспорта. Среди других участников и соседние Краснодарский край, Ростовская и Саратовская области.

- Муниципально-частное партнерство позволит Волгограду реализовать инвестиционный проект по реконструкции инфраструктуры и обновлению подвижного состава городского трамвайного парка в размере порядка 12 миллиардов рублей без дополнительной нагрузки на бюджет города, - отмечают в мэрии.

При этом концессии – это единственный способ и получить инвестора, и сохранить все трамвайное хозяйство в собственности города. Если же концессионер не будет справляться, муниципалитет оставляет за собой право остановить действие соглашения в любой момент.

Что предлагает инвестор

В своем предложении АО «ЭлектроТранспорт Плюс» берет на себя строительство 5 километров путей скоростного трамвая, который продлят до Нижнего Тракторного, тяговой подстанции и контактной сети. Также предусмотрено устройство новых остановок с павильонами, перекрестков и разворотного кольца. Кроме того, концессионер будет заниматься реконструкцией уже существующих путей протяженностью 15,2 километра и не менее 10 тяговых подстанций. В метротраме предлагают заменить четыре эскалатора (два на «Пионерской» обновили к ЧМ-2018). Также реконструкция затронет депо №3 и инфраструктуру в Красноармейском. Плюс к этому закупят 62 новых трамвайных вагона. Передачу имущества хотят осуществить до 1 февраля 2023 года. Все эти планы концессионер должен будет реализовать за 5 лет.

Максимальный размер привлекаемых концессионером инвестиций – 11 миллиардов 999 миллионов 734 тысячи рублей, включая средства капитального гранта на 8 миллиардов 60 миллионов. Уставный капитал АО «ЭлектроТранспорт Плюс» - 10 миллионов рублей. Руководит дочерней компанией генеральный директор «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко.

Как пояснили в мэрии, если не будет других предложений, власти заключат соглашение с этим инвестором.

- 85% акций данной компании принадлежит субъекту РФ поэтому при формальном соблюдении условий госпрограммы финансирования, по сути трамвайная инфраструктура передается в оперативное управление от муниципального предприятия в государственное, - комментируют чиновники.

Во сколько обойдется такое решение самим волгоградцам, пока не ясно.

- Тарифы на весь городской общественный транспорт остаются регулируемыми муниципалитетом, то есть концессионер не вправе диктовать в этом вопросе свои условия, обещают в мэрии.