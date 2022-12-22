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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:49

Инвестпроект передачи волгоградских трамваев в концессию предложили доработать в Минтрансе РФ

Экспертный совет сделал несколько замечаний
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Трамваи хотят передать инвестору.

Трамваи хотят передать инвестору.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Экспертный совет Минтранса России предложил доработать инвестиционный проект по передаче волгоградских трамваев в концессию. Члены совета сделали несколько замечаний относительно доходной части и просчитанных расходов, что позволило активистам говорить об отрицательном заключении, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, согласно замечаниям, прогноз билетной выручки в проекте концессионного соглашения завышен вдвое, а планируемый рост пассажиропотока ничем не обоснован. Так что властям придется увеличить финансирование проекта из бюджета. Недостаточно обоснованы и расчеты капитальных расходов инвестора, и эксплуатационные расходы. Эксперты предлагают вкладывать деньги не в ремонт старого, а в расширение трамвайной городской сети.

Напомним, до этого волгоградцы направляли петиции против передачи трамваев в концессию в Госдуму Вячеславу Володину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.