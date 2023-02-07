В 2023 году в Волгограде построят две дороги за 490 млн рублей

В растущем микрорайоне построят еще две дороги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили электронные торги на отбор подрядчиков, которые в 2023 году за 490 миллионов рублей построят две новые дороги в микрорайоне Родниковая долина Советского района. По программе «Стимул» построят продолжение улицы №3 и реконструируют улицу Грибанова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

«Новые проезды расширят для жителей новостроек возможность комфортного передвижения в границах развивающегося микрорайона», - рассказали в мэрии.

Победителей электронных торгов определят 17 февраля 2023 года. Одному подрядчику предстоит за 110, 7 миллиона рублей реконструировать 370-метровый участок дороги на улице Грибанова от улицы Шумского до улицы Курсекова. Второму – за 379,7 миллиона построить 400-метровый проезд по улице №3 от автодороги на улице №10.

В перечне работ - планировка территории, устройство ливневки, инженерных коммуникаций и строительство самой дороги. Вдоль проезда сделают наружное освещение, тротуары, парковочные карманы и поливочный водопровод в зеленой зоне, где на финише высадят газон и деревья. Все работы должны завершить к 1 октября 2023 года.

Сейчас в Родниковой долине строят еще один участок четырехполосной дороги на улице Родниковой от Курсекова до проспекта Университетского.