В Волгограде на реконструкцию улицы Ангарской потратят 846 млн рублей

На Ангарской к концу 2025 года реконструируют более 6 километров дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда планирует реконструкцию трех дорог в Дзержинском районе протяженностью почти 8,3 километра. 846 миллионов готовы заплатить подрядчику, который проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и возьмется за реконструкцию улицы Ангарской. Также мэрия готова отдать почти 380 миллионов рублей за обновление улицы Авторемонтной и Бузулукского проезда. Объявлены электронные аукционы, сообщает сайт volgograd.kp.ru. - Кроме расширения проезжей части на всех трех объектах будет предусмотрено строительство тротуаров, а также кольцевых развязок. Расширение проездов позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности движения на данных участках, расчетная скорость движения здесь составит 70 километров в час, - рассказали в мэрии.

Очередной этап реконструкции улицы Ангарской затронет участки от шоссе Авиаторов до АЗС и от улицы Римского-Корсакова до Второй продольной. В 2020-2021 годах между ними расширили проезжую часть, заменили трамвайные рельсы и шпалы, построили тротуар, сделали ливневку и освещение.

Теперь капитальный ремонт затронет 6425 метров проезжей части. В каждом направлении сделают две полосы движения шириной до 3,75 метра. На участке от шоссе Авиаторов до Дубовой балки предусмотрели центральную разделительную полосу.

В проект также заложили новое освещение, строительство ливневой канализации, велодорожек и тротуаров шириной 2,25 метра, организацию парковочных мест. Также здесь понадобится переустройство контрактной сети трамвая, сети теплоснабжения, газопроводов, водопроводов, канализации, кабельной линии электроснабжения, ЛЭП, наружного освещения и прочих инженерных коммуникаций. Начать большую стройку должны в 2023 году, завершить все работы – до 1 декабря 2025 года.

Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой». Заявки от желающих взяться за масштабный проект подрядчиков принимают до 7 декабря 2022 года.

Еще за 379,6 миллиона рублей подрядчикам предлагают поработать на прилегающем участке дорожно-уличной сети - подготовить проект, провести инженерные изыскания и сделать реконструкцию Бузулукского проезда и улицы Авторемонтной.

610-метровый Бузулукский проезд от улицы Ангарской до Авторемонтной также будет четырехполосным с тротуарами вдоль проезжей части. На улице Авторемонтной реконструируют 1240 метров дороги от шоссе Авиаторов до Дубовой балки. Сдать работы должны также к декабрю 2025 года.