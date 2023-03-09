Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2023 году: список улиц

Проспект Ленина отремонтируют частично. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вскоре в Волгограде начнется дорожный ремонт. В мэрии определились, какие 50 улиц в городе обновят в числе первых в 2023-2024 годах. В нормативное состояние полностью или частично приведут в порядок объекты улично-дорожной сети во всех восьми районах областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Больше всего дорог отремонтируют в центре, в Дзержинском и Краснооктябрьском районах. В списке и основные магистрали - отдельные участки Первой и Второй продольных, проспект Жукова и другие улицы.

- На каждом из них, как предписывает технология, будет демонтировано старое покрытие и уложено два новых слоя асфальтобетона вместе с обустройством бордюров и прочей инфраструктуры, - рассказали в администрации Волгограда.

Часть из этих проездов досрочно сделали еще в прошлом году.

Список дорог и улиц, которые отремонтируют в Волгограде в 2023 и 2024 годах

Красноармейский район: ул. Бобровская, ул. Вилянская (местами), ул. Георгиевская, ул. Ольгинская, ул. Савиной.

Кировский район: ул. Вельботная, ул. Клайпедская (местами), ул. Шаблиевская (в границах улиц С. Чекалина и Клайпедской).

Советский район: ул. Алексеевскавя, ул. Тормосиновская, ул. Академика Королева, ул. Тулака.

Ворошиловский район: ул. Автозаводская (местами), ул. Ардатовская (местами), ул. Огородная, ул. Рабоче-Крестьянская (местами), ул. С. Филиппова (от Неждановой до Чарджуйской).

Центральный район: местами: ул. 13-й Гвардейской, Володарского, Кубанская, Ковентри и Родимцева (от Советской до Чуйкова), Порт-Саида и Соколова (от Советской до Чуйкова), Невская, Комсомольская (от Коммунистической до проспекта Ленина), проспект Ленина (от Комсомольской до Краснознаменской), ул. Рокоссовского (от ангарской до Ткачева), ул. Чуйкова.

Дзержинский район: пр. Жукова (от Джаныбековской до Хорошева выборочно), ул. Землячки (от пр. Жукова до 8-го путепровода), ул. Пермская (от пр. Жукова до ул. Чапаева), ул. Чапаева от Пермской до Рокоссовского (местами), ул. Толбухина, ул. Новорядская, ул. Ингульская, ул. Космонавтов (от Танкистов до 51-й Гвардейской), ул. Восточно-Казахстанская (от 3-й Продольной до Танкистов местами).

Краснооктябрьский район: ул. Автомагистральная, ул. Богуйская, ул. Возрождения, пер. Демократический, а также в Вишневой балке - улицы Созидательская, Ломоносова и Лазо.

Тракторозаводский район: ул. 95-й Гвардейской, ул. Гороховцев, ул. Г. Королевой, ул. Колумба и ул. Дежнева (от Дзержинского до пер. Бехтерева).