Спортивным директором «Ротора» назначили Андрея Дурова

Фото: СК "Ротор"

Накануне футболисты и тренеры «Ротора» отправились отдыхать, а 29 ноября в волгоградском клубе произошли кадровые назначения. Спортивным директором «Ротора» стал Андрей Дуров. О назначении сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «сине-голубых». С сегодняшнего дня специалист приступил к своей работе.

Андрей Дуров родился 20 февраля 1977 года в Воронеже. Является воспитанником воронежского «Факела» и интерната «Ротор», окончил волгоградскую физакадемию. Профессиональную карьеру футболиста начал в астраханском «Волгаре», после чего перебрался в Волгоград. Выступал в основном за дубль «Ротора», а также волжское «Торпедо». Затем футболист, действовавший на позиции защитника, играл за тольяттинскую «Ладу-Град», из которой вернулся в «Ротор» и провел за «сине-голубых» 9 матчей. Затем в карьере Андрея Дурова были «КАМАЗ» из Набережных Челнов, екатеринбургский «Урал», липецкий «Металлург», хабаровская «СКА-Энергия». В 2009 году он защищал цвета ФК «Волгоград», в 2011 году завершил спортивную карьеру в рязанской «Звезде». А Андрея Дурова в активе есть 4 матча за олимпийскую сборную России в отборочном раунде на Игры 2000 года.

После окончания карьеры футболиста Андрей Дуров стал работать детским тренером в «Академии Ротор». В 2021 году он возглавил команду «Смоленск», которая через некоторое время снялась с розыгрыша Второй лиги. До прихода в «Ротор» работал в Российском футбольном союзе.

Андрей Дуров стал сменщиком Федора Щербаченко на должности спортивного директора «Ротора». Она стала вакантной 26 октября, когда волгоградский клуб и функционер договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. За несколько дней до этого решения появились слухи о возможном увольнении Федора Щербаченко, который работал в клубе с конца июня, после крупного поражения «Ротора» «Спартаку» из Нальчика (1:4). До Федора Щербаченко у «сине-голубых» не было спортивного директора больше чем полгода после того, как в ноябре 2021-го был уволен Эдуард Панасюк.