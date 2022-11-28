«Ротор» проведет в отпуске 1,5 месяца

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» начался отпуск. Футболисты и тренеры будут отдыхать 1,5 месяца. Теперь команда соберется 9 января в Волгограде для проведения углубленного медицинского обследования. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Первый тренировочный сбор у «сине-голубых» должен стартовать 14 января. Планируется, что он пройдет в Кисловодске. Однако точные даты и места проведения сборов станут известны позже.

Отметим, что в группе 1 Второй лиги пауза наступила 14 ноября. Но после последнего матча в этом календарном году «Ротор» продолжил в течение двух недель тренироваться в Волгограде под руководством Алексея Стукалова. «Сине-голубые» в турнирной таблице после 18-ти туров занимают третье место, имея в активе 37 очков. У лидирующего «Черноморца» 45 очков, у идущей второй «Чайки» - 40 очков. Сезон во Второй лиге возобновится в марте.