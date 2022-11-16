Волгоградские автомобилисты жалуются на огромную трещину на Астраханском мосту

Огромная трещина на Астраханском мосту. Фото: Юлия Данильченко

На Астраханском мосту, соединяющем Центральный и Ворошиловский районы Волгограда, появились огромные трещины. А ведь капитальный ремонт проезжей части и тротуаров сделали всего пару лет назад. Правда, новый асфальт не прошел контрольную проверку. Переделали. И вот опять: дефекты, появившиеся в трех местах, из-за регулярного высокого трафика и большегрузов становятся глубже.

Вообще на путепроводе видны три глубокие трещины. Фото: Юлия Данильченко

На состояние моста обратил внимание общественник Максим Гелунов. Автомобилист поделился, что во время проезда по Астраханскому мосту машину здорово тряхнуло.

По путепроводу ездят большегрузы и бензовозы. Фото: Юлия Данильченко

«Трещина очень сильно увеличилась при съезде/въезде с моста у Ворошиловского района. При этом просел грунт автодороги на стыке с мостом, это видно по перекошенному бордюру», - отметил Максим Гелунов.

Также волгоградца возмутило то, что по путепроводу ездят грузовики и бензовозы, вес которых составляет пару десятков тонн.

«Также на мосту, примерно в 20 метрах от трещины, заметно ощущается вибрация при проезде автобусов, троллейбусов», - подчеркнул общественник.

Путепровод капитально ремонтировали пару лет назад. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня сотрудники муниципальных дорожных служб провели внеочередное обследование мостового сооружения.

- Установлено, что несущие элементы моста сохраняют свою конструктивную целостность, угроза безопасности эксплуатации сооружения отсутствует. Дефекты асфальтобетонного покрытия будут устранены в короткие сроки с учетом погодных условий, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начался масштабный ремонт Астраханского моста. За более чем десятилетие путепровод износился, подрядчика ждали «сюрпризы»: под старым покрытием оказались пустоты и дыры с торчащей наружу арматурой сооружения. Дополнительно обследовали всю конструкцию и готовились к осени сдать объект, однако «Комдорстрою» не понравилось качество асфальта. Заставили сдирать новое покрытие.

Не прошло и года, как на проезжей части просела одна решетка ливневки и появились выбоины. К делу подключилась прокуратура, которая через суд обязала мэрию за полгода привести мост в порядок. Подрядчик в рамках гарантийного ремонта залатал изъяны.