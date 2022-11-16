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Общество16 ноября 2022 7:34

Волгоградские автомобилисты жалуются на огромную трещину на Астраханском мосту

Напомним, путепровод капитально ремонтировали всего пару лет назад
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Огромная трещина на Астраханском мосту.

Огромная трещина на Астраханском мосту.

Фото: Юлия Данильченко

На Астраханском мосту, соединяющем Центральный и Ворошиловский районы Волгограда, появились огромные трещины. А ведь капитальный ремонт проезжей части и тротуаров сделали всего пару лет назад. Правда, новый асфальт не прошел контрольную проверку. Переделали. И вот опять: дефекты, появившиеся в трех местах, из-за регулярного высокого трафика и большегрузов становятся глубже.

Вообще на путепроводе видны три глубокие трещины.

Вообще на путепроводе видны три глубокие трещины.

Фото: Юлия Данильченко

На состояние моста обратил внимание общественник Максим Гелунов. Автомобилист поделился, что во время проезда по Астраханскому мосту машину здорово тряхнуло.

По путепроводу ездят большегрузы и бензовозы.

По путепроводу ездят большегрузы и бензовозы.

Фото: Юлия Данильченко

«Трещина очень сильно увеличилась при съезде/въезде с моста у Ворошиловского района. При этом просел грунт автодороги на стыке с мостом, это видно по перекошенному бордюру», - отметил Максим Гелунов.

Также волгоградца возмутило то, что по путепроводу ездят грузовики и бензовозы, вес которых составляет пару десятков тонн.

«Также на мосту, примерно в 20 метрах от трещины, заметно ощущается вибрация при проезде автобусов, троллейбусов», - подчеркнул общественник.

Путепровод капитально ремонтировали пару лет назад.

Путепровод капитально ремонтировали пару лет назад.

Фото: Юлия Данильченко

Сегодня сотрудники муниципальных дорожных служб провели внеочередное обследование мостового сооружения.

- Установлено, что несущие элементы моста сохраняют свою конструктивную целостность, угроза безопасности эксплуатации сооружения отсутствует. Дефекты асфальтобетонного покрытия будут устранены в короткие сроки с учетом погодных условий, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начался масштабный ремонт Астраханского моста. За более чем десятилетие путепровод износился, подрядчика ждали «сюрпризы»: под старым покрытием оказались пустоты и дыры с торчащей наружу арматурой сооружения. Дополнительно обследовали всю конструкцию и готовились к осени сдать объект, однако «Комдорстрою» не понравилось качество асфальта. Заставили сдирать новое покрытие.

Не прошло и года, как на проезжей части просела одна решетка ливневки и появились выбоины. К делу подключилась прокуратура, которая через суд обязала мэрию за полгода привести мост в порядок. Подрядчик в рамках гарантийного ремонта залатал изъяны.

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