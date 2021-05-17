Сталактиты, коррозия металла: суд обязал мэрию Волгограда отремонтировать Астраханский мост

Астраханский мост капитально отремонтировали в прошлом году. Фото: Администрация Волгограда.

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда обратилась в суд из-за бездействия мэрии в отношении состояния Астраханского моста. Во время проверки эксплуатации путепровода были выявлены множественные нарушения. В покрытии дороги образовались выбоины, следы выщелачивания цементного камня с образованием сталактитов, нарушилась гидроизоляция. Также разрушился бетон, а на металлических элементах появилась поверхностная коррозия, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Прокуратурой в администрацию Волгограда внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенных меры по устранению выявленных нарушений не принято. Впоследствии прокурор Ворошиловского района Волгограда обратился в суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Ворошиловский районный суд возложил на администрацию Волгограда обязанность по устранению нарушений, выявленных на мосту через реку Царица. Мэрия должна в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу должна спланировать и сделать ремонт путепровода, соединяющего Ворошиловский и Центральный районы. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, в прошлом году на Астраханском мосту прошел капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. Только он пошел не по плану: финишный слой асфальта не прошел контрольную проверку. Его пришлось сдирать и укладывать новый. Но уже в этом году на дороге стали образовываться ямы. В конце апреля подрядчик провел гарантийный ремонт.