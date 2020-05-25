Сняли асфальт, а там дыры: ремонт дороги на Астраханском мосту начался с «сюрпризов»

25 Май 2020 2020-05-25T10:26:42+03:00

На мосту прогнил металлический каркас, но говорят, на безопасность сооружения это не повлияет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В этом году Астраханский мост в центре Волгограда попал на капремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но, когда подрядчик снял разрушенный верхний слой асфальта, немного опешил: под ним оказались пустоты и дыры с торчащей наружу арматурой сооружения.

- Мост не ремонтировался более 15 лет, из-за длительной эксплуатации произошла деформация. Но выявленные дефекты не влияют на безопасность эксплуатации мостового сооружения, однако, требуют устранения до начала работ по укладке нового полотна, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии. - Специалисты подрядной организации вручную с помощью гидравлических ножниц удаляют фрагменты неисправной арматурной сетки. С наступлением благоприятной погоды на объекте будет проведено восстановление деформированного защитного бетонного слоя и каркаса.

Только после этого на мосту начнут укладывать новый асфальт. Так что ремонт немного затянется. При этом движение по путепроводу обещают полностью не перекрывать, а ограничат только на участках, где идут ремонтные работы.

- Когда завершат работы на проезжей части, демонтируют покрытие на тротуарах по всей протяженности моста. Кроме того, специалисты подрядной организации приведут в порядок все деформационные швы, а также заменят бортовой камень, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU