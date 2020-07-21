На Астраханском мосту в Волгограде сдирают новый асфальт

Волгоградские водители в шоке. На Астраханском мосту вновь пробки. Не успели здесь уложить новенький асфальт, как его снова снимают. Фрезеровальная машина «пожирает» метр за метром нового покрытия. «У них круговое движение», «Может просто кто-то ворует наш асфальт?!» - смеются волгоградцы. В мэрии же поясняют: подрядчик еще не закончил работу, объект не принимали, денег не платили. На промежуточном контроле выявили брак. Теперь дорожники меняют свежеуложенный некачественный асфальт за свой счет.

Подрядчик пару недель назад уложил финишный слой асфальтобетона. Комитет провел контрольную проверку, сделал вырубки и отправил в лабораторию. Но полученные образцы не прошли проверку по параметру «водонасыщение». Зимой такой асфальт сразу разорвало бы от попавшей внутрь и замерзшей воды.

- Отклонения в десятые доли процента, но, тем не менее, они не соответствуют нормативам, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Брак составляет 6,3% от общего объема работ на Астраханском путепроводе или около 500 квадратных метров дорожного покрытия. Подрядчику предложили на этом участке все переделать. Он отпираться не стал и уже приступил к ликвидации брака. Разумеется, за счет собственных средств.

- После муниципальные лаборатории снова произведут контрольные вырубки и проверят асфальтобетон на качество, - заверяют городские власти. – И только потом подрядчику разрешат продолжить работу.

На Астраханском мосту еще предстоит привести в порядок тротуары, обработать швы, сделать разметку. Получит подрядчик деньги за свою работу, только в случае, если сделает все в соответствии всем нормам и требованиям. Дополнительных средств на ремонт моста город выделять не будет. Сдвинутся ли сроки и уложатся ли дорожники в отведенные контрактом сроки, пока не ясно. Но подрядчик в соблюдении графика должны быть заинтересованы не менее волгоградцев. Ведь каждый день задержки – это штраф.

По контракту ремонт дороги на Астраханском мосту должны завершить до 1 сентября 2020 года. А пока волгоградским автомобилистам придется потерпеть неудобства.