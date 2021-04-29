Проседание ливневки, выбоины: в Волгограде по гарантии ремонтируют Астраханский мост

Астраханский мост отремонтировали только в прошлом году. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде на Астраханском мосту 29 апреля начался гарантийный ремонт. На путепроводе, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы, межведомственная муниципальная комиссия при обследовании асфальта на дороге и тротуаре в середине апреля выявила дефекты. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, на проезжей части просела одна решетка ливневки и появились выбоины.

- Информация о выявленных дефектах была направлена в адрес компании-исполнителя. С наступлением благоприятных погодных условий подрядная организация приступила к устранению дефектов за счет собственных средств – это является одним из условий контракта, - уточнили в мэрии.

Ремонт Астраханского моста проводится без перекрытия движения по путепроводу. Оно ограничивается только на тех полосах, где работают техника и специалисты. Ожидается, что все изъяны удастся устранить в течение четверга.

Напомним, в прошлом году Астраханский мост пережил капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. Однако после укладки финишного слоя асфальта его пришлось снова сдирать. Покрытие не прошло контрольную проверку. Подрядчику проводил укладку другого асфальта.