В Волгограде за неделю лук подорожал почти на 28%

В Волгограде резко подорожал лук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Волгограда и области уже с осторожностью заходят в продуктовые магазины, чтобы не упасть в обморок от новых скачков цен. А резкие подорожания продолжаются. Если пару недель назад взлетели ценники на огурцы, теперь этим же ответил другой овощ. С 7 по 13 февраля в Волгограде на 27,92% подорожал репчатый лук, рост составил около 10 рублей. Килограмм в среднем стоит 42,13 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Месяц назад лук в областном центре стоил 26,6 рубля.

Цены на овощи летят вверх Фото: Эдуард Пальгунов

За последнюю неделю продолжили дорожать и другие овощи. Ставшие «золотыми» огурцы выросли в цене на 7,68% до средней стоимости 240,84 рубля за килограмм, но в магазинах ценники куда выше. На 6,9% подорожали помидоры (156,03 рубля за килограмм), на 4,56% - свекла, на 4,05% - картофель. А капуста наоборот подешевела почти на 1%.

Продолжают дорожать и другие овощи Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди продуктов в Волгограде за неделю увеличились цены на полукоплченую и варено-копченую колбасу (на 1,68%), мясные консервы для детского питания (на 4,04%), сливочное масло (на 2,04%), подсолнечное масло (на 1,23%), овощные консервы для детей (на 4,73%), поверенную соль (на 1,03%), вермишель (на 2,14%), яблоки (на 1,38%).

Продукты, которые наоборот стали выгоднее за 7 дней, есть, но их немного. Подешевела мука на 1,36%, пшено – на 1,06%, гречка – на 1,22%, макароны – на 2,12%.

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