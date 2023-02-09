Власти Волгоградской области проверят обоснованность бешеных цен на огурцы

Огурцы стали "золотыми". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За неделю тепличные огурцы на прилавках волгоградских магазинов подорожали почти на 30%. Стоимость килограмма этих овощей перевалила далеко за 200 рублей. Бешеные цены на огурцы обсудили на расширенном заседании штаба по оперативному мониторингу потребительских цен под председательством замгубернатора Анны Писемской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. Власти решили, что накручивают цены не поставщики, а посредники.

- По итогам заседания будут проработаны варианты прямых поставок огурцов от производителей покупателям Волгоградской области, минуя посредников, - рассказали власти.

Сделали такие выводы в оперштабе после того, как выслушали местных производителей и чиновников профильных ведомств. Данные передадут и в надзорные ведомства. Огурцы поставили на контроль.

В волгоградских магазинах сейчас в основном продают огурцы местной «Ботаники» и белгородской «Зеленой грядки». Похрустеть огурчиком дорого везде. По данным облпромторга и ТЭК, огурцы стремительно дорожают не только в Волгограде, но и по всей стране. При этом в нашем регионе овощи из теплиц дешевле, чем в среднем по ЮФО и в России. Волгоградстат определил среднюю стоимость огурцов в 218,5 рубля за килограмм, на юге она превышает 263 рубля, в стране в целом – 269.

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