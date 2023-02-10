В Волгоградской области цены на огурцы взлетели не из-за сговора производителей

В УФАС оценили ситуацию с ценами на огурцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области свежие огурцы с начала 2023 года подорожали на 36%. Об этом сообщил руководитель УФАС по региону Роман Лучников на пресс-конференции. При этом производители и торговые сети не подняли ценники искусственно. В их действиях антимонопольный орган не выявил признаков сговора и нарушения конкуренции.

- На территории Волгоградской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынках услуг розничной торговли, - отметили в ведомстве.

Огурцы подорожали во всех магазинах, при этом ценники все равно отличаются. Например, в «Магните» зеленые овощи стоят 293,99 рубля за килограмм, в «Покупочке» - 283,31 рубля, в «Ленте» - 269,99 рубля.

В последние дни стоимость огурцов стала одной из волнующих тем у волгоградцев. Вообще бешеными цены стали по всей стране. В регионе накануне состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу потребительских цен, на котором решили, что огурцы подорожали из-за посредников. Власти хотят проработать варианты прямых поставок от производителей к покупателям.

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