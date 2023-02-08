Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 февраля 2023 10:36

Волгоградский фермер предупредил о возможном подорожании продуктов из Турции после землетрясения

По мнению эксперта, цены подрастут, но не только из-за стихийного бедствия, но и из-за жадности торговых сетей
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Цены на огурцы выросли до космических еще раньше, хотя веских причин на это не было.

Цены на огурцы выросли до космических еще раньше, хотя веских причин на это не было.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Повышение цен в сетевых магазинах Волгограда предрекает волгоградский фермер Андрей Прошаков. По его мнению, с товарами из Турции, где произошло крупное землетрясение, могут возникнуть большие перебои.

- Весь параллельный импорт для нас идет через Турцию. В сложившейся ситуации нам будет тяжело. Это не только продукты питания, фрукты и овощи, но и электроприборы, запчасти для машин, семена, - прокомментировал ситуацию volgograd.kp.ru Андрей Прошаков.

Между тем, фермер выражает беспокойство, что ценник может расти не только из-за проблем с логистикой, но и в связи особой тенденцией местных бизнесменов задирать цены до космических без каких-либо на то причин.

- Наши торговые сети никогда не упускают возможности воспользоваться ситуацией. Заметили, что чем больше мы начинаем рассказывать об успехах в регионе, тем выше цены становятся? Похвастались урожаем огурцов – подорожали огурцы, рассказали о большом количестве зерна – макароны и взлетели в цене. Да что уж там - мы вкусные арбузы не можем купить по адекватной цене в сезон, - возмутился фермер.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло несколько землетрясений, в результате погибло порядка 3 тысяч человек, а пострадало — более 15 тысяч. Подземные толчки также на себе ощутили жители Сирии, Ливана, Ирака, Казахстана, Армении и Грузии.

Экономика: ДЕНЕЖКИ