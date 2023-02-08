Волгоградский фермер предупредил о возможном подорожании продуктов из Турции после землетрясения

Цены на огурцы выросли до космических еще раньше, хотя веских причин на это не было. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Повышение цен в сетевых магазинах Волгограда предрекает волгоградский фермер Андрей Прошаков. По его мнению, с товарами из Турции, где произошло крупное землетрясение, могут возникнуть большие перебои.

- Весь параллельный импорт для нас идет через Турцию. В сложившейся ситуации нам будет тяжело. Это не только продукты питания, фрукты и овощи, но и электроприборы, запчасти для машин, семена, - прокомментировал ситуацию volgograd.kp.ru Андрей Прошаков.

Между тем, фермер выражает беспокойство, что ценник может расти не только из-за проблем с логистикой, но и в связи особой тенденцией местных бизнесменов задирать цены до космических без каких-либо на то причин.

- Наши торговые сети никогда не упускают возможности воспользоваться ситуацией. Заметили, что чем больше мы начинаем рассказывать об успехах в регионе, тем выше цены становятся? Похвастались урожаем огурцов – подорожали огурцы, рассказали о большом количестве зерна – макароны и взлетели в цене. Да что уж там - мы вкусные арбузы не можем купить по адекватной цене в сезон, - возмутился фермер.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло несколько землетрясений, в результате погибло порядка 3 тысяч человек, а пострадало — более 15 тысяч. Подземные толчки также на себе ощутили жители Сирии, Ливана, Ирака, Казахстана, Армении и Грузии.