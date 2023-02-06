Они уже дороже мяса: волгоградцы возмущены бешеными ценами на огурцы

Такие цены на прилавках шокируют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы уже привыкли, что все дорожает, цены на продукты растут с каждым днем. Однако горожане возмущены, что стоимость свежих огурцов на прилавках в торговых сетях и на рынках Волгограда стремительно влетела до 250 - 300 рублей за килограмм. Овощи по заоблачным ценам многие покупать не готовы, к тому же тепличный огурец на вкус далек от грунтового.

- В нашем магазине килограмм огурцов под 300 рублей стоит. Скоро наши овощи будут дороже мяса и птицы. Куда столько? – возмущаются горожане.

В Волгоградстате пока роста цен на огурцы не заметили. Данные ведомства запаздывают. При этом на 30 января сотрудники даже зафиксировали снижение цен на свежие огурцы на 3,2% до 170 рублей за килограмм.