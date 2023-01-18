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НовостиОбщество18 января 2023 12:31

Репетиции военного парада пройдут в Волгограде 29 и 31 января 2023 года

Парад состоится на площади Павших Борцов в Волгограде 2 февраля 2023 года в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Откроет парад знаменная группа с копией Знамени Победы.

Откроет парад знаменная группа с копией Знамени Победы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К военному параду в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, который пройдет 2 февраля 2023 года на площади Павших Борцов в Волгограде, готовятся военные, кадеты, сотрудники МВД, МЧС и других ведомств. Пока тренировки парадных расчетов идут в военном городке. Генеральные репетиции парада на главной городской площади запланированы на 29 и 31 января 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по региону.

На параде 2 февраля 2023 года в Волгограде по площади Павших Борцов вслед за ротой почетного караула в торжественном марше прошагают около 1300 человек – силовики, военные, курсанты и кадеты, юнармейцы. Часть участников парада наденут форму военных лет. А вот техники будет немного, в основном ретро. Возглавит ее по традиции легендарный Т-34.