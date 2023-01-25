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Звезды25 января 2023 7:00

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны» открылась в Волгограде

Посмотреть экспозицию в выставочном зале музея Машкова можно по 26 марта 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К 80-летию Победы в Сталинградской битве выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 в Волгограде открылась выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны», которая показывает город-герой во время войны и после нее. Смотрите фоторепортаж с выставки сайта volgograd.kp.ru.

В экспозиции более ста произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, посвященных Сталинграду. Среди них немало фронтовых работ. Специальным гостем выставки стал известный волгоградский художник Владислав Коваль со своей «Сталинградской мадонной». Каждый экспонат потрясает. «Идея выставки – память как совесть и правда», - подчеркивают в музее.

Работает выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны» в музее Машкова до 26 марта 2023 года. Волгоградцев ждут кураторские экскурсии, лекции, а также творческие встречи с художниками и концерты.

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Специальным гостем выставки стал Владислав Коваль со своей «Сталинградской мадонной».

Специальным гостем выставки стал Владислав Коваль со своей «Сталинградской мадонной».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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