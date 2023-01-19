У дочери кровь изо рта, на водительском сидении хриплые звуки: пассажирка попавшей в смертельное ДТП маршрутки о первых секундах после аварии

В маршрутке трое погибли, девять человек пострадали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградка Анастасия Гетманская вместе со своей четырехлетней дочерью 18 января ехала в маршрутке №8с, которую протаранил перегруженный «Камаз» в Кировском районе. У ее ребенка черепно-мозговая травма, сама она тоже пострадала. Они оказались единственными пассажирами, которые не вылетели из микроавтобуса после отрыва двери. Женщина говорит, что в первые минуты после ДТП все было как в тумане. Она даже не могла открыть глаз.

- Нас протаранил «Камаз» на высокой скорости. Дальше уже было как в тумане. Скрежет металла, разбитые стекла и сильные удары. Я пыталась найти своего ребенка, схватить, - рассказывает Анастасия. – Я схватила ее, я поняла, что это она. Глаза открыть не могла. Меня спиной ударило о сиденье. Но мы еще остались в салоне.

Женщина открыла глаза, когда подбитая маршрутка уже остановилась. В салоне оставались только она с дочерью и водитель.

- Не было никого. Были хриплые звуки со стороны водительского сидения. Я посмотрела ребенка – у нее выходила кровь изо рта. Я посмотрела – она вся целая, оглядела все вокруг, увидела, что люди лежат. Кто-то еще подает какие-то признаки жизни, кто-то уже не шевелился. Везде разбросанные вещи, - вспоминает тот ужас женщина.

Анастасии с дочерью повезло. Они отделались ушибами. Остальные пассажиры подбитой маршрутки получили более серьезные травмы. В аварии с маршруткой в Кировском районе Волгограда 18 января 2023 года пострадали девять человек. Трое сейчас в больнице №15, шестеро – в больнице №7. Трое пассажиров - две женщины и мальчик-шестиклассник - после того, как «Камаз» при столкновении вырвал дверь микроавтобуса, выпали на дорогу и погибли на месте ДТП.

В больницу №7 Волгограда днем 18 января с места аварии привезли шесть человек – двоих взрослых и четверых детей. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru заместитель главврача больницы №7 по детству Валерий Яковлев, сейчас в реанимации клиники остается 12-летняя девочка, она в тяжелом состоянии.

- Девочка самая тяжелая, была доставлена без сознания. На сегодня есть положительная динамика. Девочка уже в сознании, получает адекватное лечение, - рассказал Валерий Яковлев.

48-летняя и 30-летняя женщины сейчас находятся в травматологическом отделении 7-й больницы. Двое детей - 4-летняя и 14-летняя девочки - в детском нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. 8-летний мальчик с переломами рук в травматологическом отделении. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Медики говорят, что привезли пациентов в больницу вовремя. Уже в дороге врачи в скорой оказали необходимую помощь.

В реанимации 15-й больницы 36-летний мужчина в тяжелом состоянии. В нейрохирургическом отделении лежит 44-летний пострадавший в аварии и в травматологическом -68-летняя волгоградка.

Тем временем, полиция заявила о задержании предполагаемого виновника ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель «КАМАЗа» из Дагестана, который вез зерно, ехал с перегрузом, проскочил на красный свет и ударил маршрутку в районе остановки «Химгородок». Удар пришелся в боковую дверь, она осталась висеть на грузовике, пассажиры повылетали из микроавтобуса.