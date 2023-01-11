Не хочет говорить о случившемся: врачам удалось спасти 29-летнюю волжанку, жестоко изрезанную бывшим ухажером

Девушку выписали из больницы, а ее бывший ухажер находится в тюрьме. Фото: соцсети.

11 января облздрав сообщил о состоянии 29-летней жительницы Волжского, которая чуть меньше месяца назад попала в реанимацию с 10 ножевыми ранениями, полученными в результате нападения бывшего возлюбленного. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациентку выписали из стационара. Сейчас волжанка находится дома, а ее мучитель – за решеткой. Сама девушка не хочет говорить о случившемся, ведь для нее 20 декабря 2022 года стал самым страшным днем в ее жизни.

Напомним, в тот вечер 41-летний Аркадий Григорян пришел к бывшей сожительнице. Девушка вышла на разговор во двор многоэтажного дома №62 на улице 40 лет Победы. В квартире осталась дочь-подросток, которая, к счастью, не стала очевидицей жуткого нападения. У подъезда Григорян не стал долго разглагольствовать и объяснять свои претензии – достал нож и не менее 10 раз ударил несчастную в лицо, шею, голову. Весь этот ужас сняли видеокамеры.

Волжанка звала на помощь, но никто не решался связываться с агрессивным мужчиной. Очевидцы вызвали скорую и полицейских, лишь тогда Григорян отстал и решил сбежать. Девушку тогда госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Мужчина надеялся скрыться – сел в «ВАЗ» и уехал, но его задержали в первые же сутки. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность нападавшего и вытащили его из реки Ахтуба, куда отчалившийся Григорян съехал на автомобиле.

К слову, ранее мужчина уже был судим. В 2013 году он устроил драку с перестрелкой в кафе «Гавань». Ему тогда дали срок, но Григорян отчаянно пытался оспорить приговор, посчитав его несправедливым.

Сейчас мужчина арестован, ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 150 УК РФ – покушение на убийство.

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