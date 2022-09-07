Фестиваль воздушных шаров в Волгограде с 8 по 11 сентября 2022: что будет, где посмотреть, как подняться в небо на аэростате, сколько это стоит

Аэростаты будут кружить над городом 4 дня. Фото: Александр КУЛИКОВ

В этом году к Дню города в Волгограде приурочили фестиваль воздухоплавания. Впервые над городом и Волго-Ахтубинской поймой будут летать 11 аэростатов. Посмотреть на яркое зрелище и даже прокатиться на огромном воздушном шаре смогут и все желающие. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, где посмотреть на аэростаты, как оказаться в корзине воздушного шара и сколько это стоит.

Чтобы все жители и гости Волгограда в День города смогли полюбоваться на огромные воздушные шары, их выставят на нижней террасе Центральной набережной города 9 сентября с 17 часов до 20.00. На закате 11 аэростатов станут большими фонарями. Полетов в это время не будет. Еще один массовый старт будет с разных точек в Волгограде около 17.00 10 сентября.

Воздушные шары можно увидеть не только издалека. Фото: Александр КУЛИКОВ

Полетать над Волгоградом и поймой на воздушном шаре горожане смогут на закате 8, 10 и 11 сентября 2022, а также на рассвете 9 и 10 сентября. Полет в корзине на одного человека стоит 11 тысяч рублей. В зависимости от вида аэростата, в корзину помещаются от 4 до 6 человек. Точное место старта и приземления будет известно только накануне и зависит от ветра. Подниматься в небо шары будут и с парковок торговых центров в Волгограде, и с пустырей в Краснослободске, и с других точек. Увидеть город и пойму с высоты птичьего полета можно будет в течение 40 – 70 минут.

В целом организация полета займет около 4 часов. Вечерний сбор для полетов на воздушном шаре на закате около 16.00. Тем, кто захочет полетать на аэростате на рассвете, придется приехать на место старта в 4 часа утра. Забронировать места можно по телефону 89954235678 (Алёна).

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