День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий

День города в 2022 году в Волгограде отметят 9, 10 и 11 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград отметит День города 9, 10 и 11 сентября 2022 года. В программе праздничных мероприятий более 100 событий, среди которых - концерты, праздничные шествия, ярмарки, фестивали воздухоплавания и воздушных змеев, авиашоу и флайборд-шоу, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и два фейерверка. Праздник отметят во всех районах, но главные события развернутся на Центральной набережной от сквера Пахмутовой до Бронекатера БК-31. Откроют 9 сентября и новый амфитеатр, 10 сентября там пройдет Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября - фестиваль духовых оркестров. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу на День города 2022 в Волгограде.

Программа на День города 2022 в Волгограде

С 27 по 30 августа 2022 - кинофестиваль «Волгоградский факел» - расписание.

2 сентября 2022 в 14.00 - праздничный концерт, Волгоградская консерватория

С 5 по 10 сентября 2022 с 16.00 до 19.00 - культурно-исторический фестиваль «Народ», Сквер Саши Филиппова

Программа на День города 9 и 10 сентября 2022 в Волгограде

9 и 10 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 - фестиваль воздухоплавания «Небо Волгограда», нижняя терраса Центральной набережной

9 сентября 2022 19.00 – открытие нового амфитеатра, нижняя терраса Центральной набережной

10 сентября 2022 в 9.30 – парад студентов, в 10.00 – парад молодоженов, Центральная набережная (ул. Ковентри – Амфитеатр)

10 сентября 2022 в 10.00 - турнир по баскетболу, площадка на пересечении Пражской и Чуйкова

10 сентября 2022 с 10.00 до 22.00 – гастрономический фестиваль «Вкус Волгограда», Центральная набережная, верхняя терраса, улица Ленина

10 сентября 2022 с 11.00 до 17.00 – мастер-классы, с 11.00 до 16.00 – выставка ретроавтомобилей, Центральная набережная, верхняя терраса

10 сентября 2022 в 11.00 - концерт детского симфонического оркестра, в 16.00 - гала-концерт конкурса «Зажги свою звезду», в 17.00 – концерт звезд театра, Центральная набережная у фонтана «Искусство»

10 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 - парусная регата «Кубок Сталинграда» на Волге

10 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 – казачья «Царицынская Слобода», фестиваль #ВместеЯрче, Центральная набережная, верхняя терраса

10 и 11 сентября 2022 с 12.00 до 21.00 – выставка-ярмарка, Центральная набережная у амфитеатра

10 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 - открытый турнир по ВМХ-фристайлу, футболу и паркуру, с 15.00 до 18.00 - легкоатлетический пробег «Волгоградская миля», в 17.30 - забег на роликах, ЦПКиО

10 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 - фестиваль воздушных змеев «Выше неба», парк «Царицынский», пойма Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история»

10 сентября 2022 с 12.00 до 16.00 – концерт у фонтана «Искусство», молодежный фестиваль «На фоне Волги» в новом амфитеатре

10 сентября 2022 в 12.30 - флайборд-шоу и турнир по водно-моторному спорту на Волге

10 сентября 2022 с 13.00 до 17.00 - шоссейная велогонка, Нулевая продольная

10 сентября 2022 в 14.00 - Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах на Центральной набережной над Волгой

10 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 – концерт в сквере Пахмутовой

10 сентября 2022 с 18.00 до 22.00 - гала-концерт со звездой, нижняя терраса Центральной набережной, в 22.00 - фейерверк

Программа на День города 11 сентября 2022 в Волгограде

11 сентября 2022 с 11.00 до 15.00 – детский праздник, Центральная набережная у фонтана «Искусство»

11 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 – концерт в сквере Пушкина

11 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 – концерт в пойме Царицы

11 сентября 2022 с 14.00 до 16.00 - фестиваль колокольного звона, Александровский сад

11 сентября 2022 в 14.15 - –14.45 - костюмированное шествие фестиваля национальных культур, пл. Павших Борцов – Аллея Героев – фонтан «Искусство», с 15.00 до 19.00 – фестиваль на верхней террасе набережной

11 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 - фестиваль духовых оркестров, новый амфитеатр на Центральной набережной, бальные танцы – нижняя терраса

11 сентября 2022 с 18.00 до 22.00 - кино под открытым небом, новый амфитеатр

11 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 – концерт в сквере Пахмутовой

11 сентября 2022 с 19.00 до 21.00 – концерт у фонтана Искусство

11 сентября 2022 с 18.00 до 19.00 - молодежный фестиваль «В движении» в пойме Царицы, в 19.00 – дискотека, в 22.00 – фейерверк

Как отметят День города 2022 в районах Волгограда

Тракторозаводский район

Парк Аттракционов: 1 сентября 2022 в 16.00 – детский праздник, 7 сентября в 17.00 – ЗОЖFEST, 9 сентября в 18.00 – праздник в День города

Краснооктябрьский район

10 сентября 2022 с 16.00 до 20.00 - фестиваль «Городские культуры», ул. Кузнецова, 26

10 сентября 2022 с 17.00 до 19.30 – праздник в парке Гагарина

Дзержинский район

4 сентября 2022 в 17.00 – концерт, парк «Семейный»

9 сентября 2022 в 17.00 - ярмарка творчества, парк героев-летчиков

10 сентября 2022 в 10.00 - торжественное открытие продолжения бульвара на проспекте Жукова

10 сентября 2022 в 17.00 – концерт в Гумраке

Центральный район

Комсомольский сад:

10 и 11 сентября 2022 с 12.00 до 19.00 – фотосушка;

10 сентября в 17.00 и 11 сентября в 12.00 - конкурс детских рисунков на асфальте;

10 сентября 2022 с 18.00 до 21.00 – концерт, школа «Ассорти», кавер-группа «Сделай громче»;

11 сентября 2022 в 16.30 – концерт, в 19.00 - мастер-класс от школы танцев.

12 сентября 2022 в 17.00 – концерт у ДК Родина

16 сентября 2022 с 10.00 до 14.00 - выставка туристических объектов, крыша речпорта

Ворошиловский район

10 сентября 2022 в 11.00 - детский праздник, 11 сентября в 18.00 – концерт, сквер Саши Филиппова

Советский район

8 и 9 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 – выставка мастеров, парк «Петровский»

8 сентября 2022 в 16.00 - флешмоб «Хоровод дружбы» у ДК района, ул. Даугавская, 1

9 сентября 2022 в 17.00 – концерт, Родниковая долина, ул. Грибанова, 9а

10 сентября 2022 с 13.00 до 20.00 – фестиваль национальностей у ДК района

10 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 - фестиваль «Номер #3. Autumn», парк «Лесогород»

11 сентября 2022 в 11.00 – концерт у ДК в поселке Горьковский

Кировский район

4 сентября 2022 с 15.00 до 20.00, 6 сентября с 16.00 до 20.00 – праздник в парке 50 лет Октября

7 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 - караоке-фреш для молодежи, парк 50 лет Октября

9 сентября 2022 с 15.00 до 17.00 - спортивный праздник у «Авангарда»

9 сентября 2022 в 17.00 – праздник, в 20.00 – дискотека, парк 50 лет Октября

Красноармейский район

9 сентября 2022 в 17.00 – танцевальный марафон, с 18.00 до 22.00 – концерт, Севастопольская набережная

17 сентября 2022 в 14.00 - спортивный праздник, б-р Энгельса

24 сентября 2022 с 15.00 до 19.00 - горчичный фестиваль, музей-заповедник «Старая Сарепта»