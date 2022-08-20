День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий

День города в 2022 году в Волгограде отметят 9, 10 и 11 сентября.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоград отметит День города 9, 10 и 11 сентября 2022 года. В программе праздничных мероприятий более 100 событий, среди которых - концерты, праздничные шествия, ярмарки, фестивали воздухоплавания и воздушных змеев, авиашоу и флайборд-шоу, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и два фейерверка. Праздник отметят во всех районах, но главные события развернутся на Центральной набережной от сквера Пахмутовой до Бронекатера БК-31. Откроют 9 сентября и новый амфитеатр, 10 сентября там пройдет Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября - фестиваль духовых оркестров. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу на День города 2022 в Волгограде.
С 27 по 30 августа 2022 - кинофестиваль «Волгоградский факел» - расписание.
2 сентября 2022 в 14.00 - праздничный концерт, Волгоградская консерватория
С 5 по 10 сентября 2022 с 16.00 до 19.00 - культурно-исторический фестиваль «Народ», Сквер Саши Филиппова
9 и 10 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 - фестиваль воздухоплавания «Небо Волгограда», нижняя терраса Центральной набережной
9 сентября 2022 19.00 – открытие нового амфитеатра, нижняя терраса Центральной набережной
10 сентября 2022 в 9.30 – парад студентов, в 10.00 – парад молодоженов, Центральная набережная (ул. Ковентри – Амфитеатр)
10 сентября 2022 в 10.00 - турнир по баскетболу, площадка на пересечении Пражской и Чуйкова
10 сентября 2022 с 10.00 до 22.00 – гастрономический фестиваль «Вкус Волгограда», Центральная набережная, верхняя терраса, улица Ленина
10 сентября 2022 с 11.00 до 17.00 – мастер-классы, с 11.00 до 16.00 – выставка ретроавтомобилей, Центральная набережная, верхняя терраса
10 сентября 2022 в 11.00 - концерт детского симфонического оркестра, в 16.00 - гала-концерт конкурса «Зажги свою звезду», в 17.00 – концерт звезд театра, Центральная набережная у фонтана «Искусство»
10 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 - парусная регата «Кубок Сталинграда» на Волге
10 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 – казачья «Царицынская Слобода», фестиваль #ВместеЯрче, Центральная набережная, верхняя терраса
10 и 11 сентября 2022 с 12.00 до 21.00 – выставка-ярмарка, Центральная набережная у амфитеатра
10 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 - открытый турнир по ВМХ-фристайлу, футболу и паркуру, с 15.00 до 18.00 - легкоатлетический пробег «Волгоградская миля», в 17.30 - забег на роликах, ЦПКиО
10 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 - фестиваль воздушных змеев «Выше неба», парк «Царицынский», пойма Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история»
10 сентября 2022 с 12.00 до 16.00 – концерт у фонтана «Искусство», молодежный фестиваль «На фоне Волги» в новом амфитеатре
10 сентября 2022 в 12.30 - флайборд-шоу и турнир по водно-моторному спорту на Волге
10 сентября 2022 с 13.00 до 17.00 - шоссейная велогонка, Нулевая продольная
10 сентября 2022 в 14.00 - Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах на Центральной набережной над Волгой
10 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 – концерт в сквере Пахмутовой
10 сентября 2022 с 18.00 до 22.00 - гала-концерт со звездой, нижняя терраса Центральной набережной, в 22.00 - фейерверк
11 сентября 2022 с 11.00 до 15.00 – детский праздник, Центральная набережная у фонтана «Искусство»
11 сентября 2022 с 12.00 до 17.00 – концерт в сквере Пушкина
11 сентября 2022 с 12.00 до 18.00 – концерт в пойме Царицы
11 сентября 2022 с 14.00 до 16.00 - фестиваль колокольного звона, Александровский сад
11 сентября 2022 в 14.15 - –14.45 - костюмированное шествие фестиваля национальных культур, пл. Павших Борцов – Аллея Героев – фонтан «Искусство», с 15.00 до 19.00 – фестиваль на верхней террасе набережной
11 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 - фестиваль духовых оркестров, новый амфитеатр на Центральной набережной, бальные танцы – нижняя терраса
11 сентября 2022 с 18.00 до 22.00 - кино под открытым небом, новый амфитеатр
11 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 – концерт в сквере Пахмутовой
11 сентября 2022 с 19.00 до 21.00 – концерт у фонтана Искусство
11 сентября 2022 с 18.00 до 19.00 - молодежный фестиваль «В движении» в пойме Царицы, в 19.00 – дискотека, в 22.00 – фейерверк
Тракторозаводский район
Парк Аттракционов: 1 сентября 2022 в 16.00 – детский праздник, 7 сентября в 17.00 – ЗОЖFEST, 9 сентября в 18.00 – праздник в День города
Краснооктябрьский район
10 сентября 2022 с 16.00 до 20.00 - фестиваль «Городские культуры», ул. Кузнецова, 26
10 сентября 2022 с 17.00 до 19.30 – праздник в парке Гагарина
Дзержинский район
4 сентября 2022 в 17.00 – концерт, парк «Семейный»
9 сентября 2022 в 17.00 - ярмарка творчества, парк героев-летчиков
10 сентября 2022 в 10.00 - торжественное открытие продолжения бульвара на проспекте Жукова
10 сентября 2022 в 17.00 – концерт в Гумраке
Центральный район
Комсомольский сад:
10 и 11 сентября 2022 с 12.00 до 19.00 – фотосушка;
10 сентября в 17.00 и 11 сентября в 12.00 - конкурс детских рисунков на асфальте;
10 сентября 2022 с 18.00 до 21.00 – концерт, школа «Ассорти», кавер-группа «Сделай громче»;
11 сентября 2022 в 16.30 – концерт, в 19.00 - мастер-класс от школы танцев.
12 сентября 2022 в 17.00 – концерт у ДК Родина
16 сентября 2022 с 10.00 до 14.00 - выставка туристических объектов, крыша речпорта
Ворошиловский район
10 сентября 2022 в 11.00 - детский праздник, 11 сентября в 18.00 – концерт, сквер Саши Филиппова
Советский район
8 и 9 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 – выставка мастеров, парк «Петровский»
8 сентября 2022 в 16.00 - флешмоб «Хоровод дружбы» у ДК района, ул. Даугавская, 1
9 сентября 2022 в 17.00 – концерт, Родниковая долина, ул. Грибанова, 9а
10 сентября 2022 с 13.00 до 20.00 – фестиваль национальностей у ДК района
10 сентября 2022 с 16.00 до 18.00 - фестиваль «Номер #3. Autumn», парк «Лесогород»
11 сентября 2022 в 11.00 – концерт у ДК в поселке Горьковский
Кировский район
4 сентября 2022 с 15.00 до 20.00, 6 сентября с 16.00 до 20.00 – праздник в парке 50 лет Октября
7 сентября 2022 с 17.00 до 19.00 - караоке-фреш для молодежи, парк 50 лет Октября
9 сентября 2022 с 15.00 до 17.00 - спортивный праздник у «Авангарда»
9 сентября 2022 в 17.00 – праздник, в 20.00 – дискотека, парк 50 лет Октября
Красноармейский район
9 сентября 2022 в 17.00 – танцевальный марафон, с 18.00 до 22.00 – концерт, Севастопольская набережная
17 сентября 2022 в 14.00 - спортивный праздник, б-р Энгельса
24 сентября 2022 с 15.00 до 19.00 - горчичный фестиваль, музей-заповедник «Старая Сарепта»