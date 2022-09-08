Самолеты будут кружить над городом и Волгой три дня. Фото: Русские авиационные гонки

В День города 10 и 11 сентября 2022 года жителей и гостей Волгограда ждет большая программа. Над Волгой и Центральной набережной пройдут зрелищные соревнования — чемпионат России по авиационным гонкам. Помимо соревновательной программы авиагонки пилоты покажут высший пилотаж на реактивных и поршневых самолетах. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, где и когда посмотреть на самолеты, где пройдут авигонки и авиашоу.

Что будет в программе авиагонок: Чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах в Волгограде 10 и 11 сентября 2022 года пройдет по правилам «Авиагонок — Формула-1». Свое мастерство и высший пилотаж покажут 10 пилотов на Л-29. Будет среди них и женщина. На этот раз трассу авиагонок проложат над Волгой в районе Центральной набережной. Воздушные ворота установят на барже и островах. После пилоты устроят демонстрационные полеты. Так что на День города в Волгограде помимо авиагонок будет и два авиашоу.

Где будут проходить авиагонки в Волгограде. Трасса. Фото: Русские авиационные гонки.

Где посмотреть авиашоу и Русские авиационные гонки в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022 года

Тренировочные полеты пилотов авиагонок над Волгой пройдут в пятницу, 9 сентября 2022 года. Посмотреть на самолеты в Волгограде можно будет ориентировочно с 12.00 до 13.00 в районе Центральной набережной.

Авиагонки на реактивных самолетах в День города в Волгограде пройдут 10 сентября 2022 с 14.00 до 16.00. Где посмотреть: Центральная набережная, нижняя терраса. Авиашоу посмотреть можно там же с 17.00 до 18.00.

Еще одно авиашоу в Волгограде пройдет 11 сентября с 12.00 до 13.00, после состоится награждение пилотов-победителей авиагонок в новом амфитеатре.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на День города 9, 10 и 11 сентября 2022 в Волгограде: авиагонки и авиашоу, фестиваль воздушных шаров, концерт Владимира Преснякова и три салюта. Самое интересное в программе праздника.

День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий в центре и в районах.

Как будет работать общественный транспорт в День города 9, 10 и 11 сентября 2022 в Волгограде: расписание, отмена остановок.

Фестиваль воздушных шаров в Волгограде с 8 по 11 сентября 2022: что будет, где посмотреть, как подняться в небо на аэростате, сколько это стоит